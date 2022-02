LIVE | Drommel krijgt in bekerwedstrijd tegen NAC weer voorkeur boven blunderende Mvogo

Reactie Luuk Brouwers na verlies GA Eagles in gevuld Euroborg: ‘Stop met die statements, wij willen ook fans in stadion’

Het is nog verre van zeker dat Go Ahead Eagles volgende week zondag supporters toestaat bij de thuiswedstrijd tegen AZ. Onbegrijpelijk, oordeelt Luuk Brouwers. ,,We we hebben alleen onszelf ermee. Als spelers willen we graag fans in het stadion.’’

6 februari