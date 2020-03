LIVE | Dubbele wissel moet Sparta in de tweede helft aan gelijkmaker helpen

LIVEBLOG LIVE | GA Eagles jaagt op zege in oostelijke voetbal­clash tegen De Graafschap

13:10 Go Ahead Eagles jaagt vanmiddag (aftrap 14.30 uur) in de Adelaarshorst op de zevende thuiszege op De Graafschap. Het is de enige mogelijkheid om een plek in de top van de Keuken Kampioen Divisie in leven houden. Volg de laatste ontwikkelingen rond en tijdens de uitbeurt in Deventer in ons liveblog.