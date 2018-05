Heerenveen verslaat Utrecht in knotsgek play-offduel

Door Tim Reedijk



Zo onzichtbaar als hij was in de eerste helft, zo erg drukte de kersverse Ajacied Zakaria Labyad zijn stempel op het tweede bedrijf. Mede dankzij zijn twee doelpunten kwam FC Utrecht tegen sc Heerenveen geheel tegen de verhoudingen in terug in de wedstrijd (3-3), waar een afstraffing op de loer lag en de return bij voorbaat al voor de bühne leek te zijn. Denzel Dumfries schoot vier minuten voor tijd de 4-3 binnen, maar in Utrecht is er nog volop geloof in een plek in de finales van de play-offs.



FC Utrecht speelde een uiterst zwakke eerste helft, waarin Yuki Kobayashi de ploeg binnen de eerste tien minuten uit een vrije trap op voorsprong zette. Op een reuzenkans van Matheusz Klich na heersten de Friezen, wat na ruim twintig minuten leidde tot de 2-0 van Reza Ghoochannejhad die een voorzet van Arber Zeneli eenvoudig kon afmaken. Het recept van de laatste weken, maanden (op VVV-thuis na) bij FC Utrecht, dat de doelpunten nog steeds veel te makkelijk tegen krijgt.



Meteen na rust zorgde verdediger Daniel Høegh met een kopbal voor 3-0, waarna het er even op leek dat de wedstrijd ADO-Vitesse-achtige proporties zou aannemen. Totdat Zakaria Labyad meteen daarna een geblokt schot met zijn hoofd tot doelpunt kon promoveren. Even leek Utrecht vleugels te krijgen, maar toen stuurde Ed Janssen - uitgerekend in zijn laatste wedstrijd op profniveau - Yassin Ayoub naar de kant. De nieuwbakken Feyenoorder kreeg geel voor commentaar, stak een cynisch duimpje op naar Janssen en kreeg vervolgens zijn tweede. Alsof Janssen zei: ik laat niet met me sollen in mijn laatste wedstrijd.



De arbiter kreeg het zwaar te voorduren vanuit het uitvak, maar die kritieken verstomden toen Utrecht uit het niets de vleugels kreeg. Met een vleugje geluk, weliswaar. Een vrije trap van Labyad én een afstandsschot van Urby Emanuelson werden van richting veranderd, waardoor er geheel uit het niets 3-3 op het bord stond. Heerenveen leek meteen van slag en miste daarna de stootkracht om de man-meersituatie alsnog uit te buiten. De ploeg herpakte zich in de absolute slotfase met een fraaie 4-3 van Dumfries als tastbaar resultaat.



Ondanks de overwinning overheerst in het hoge noorden naast blijheid nu vooral de verbazing over hoe de Friezen zich zó'n relatief slechte uitgangspositie hebben kunnen verschaffen na zo'n wedstrijd. En bij Utrecht is - uit het niets - het geloof in een plek in de finales van de play-offs helemaal terug. Op naar zaterdag.