LIVE: Eerste kans voor Twente in cruciaal duel met Groningen

De Graafschap pijnigt Eagles en doet goede zaken in periodestand

16:49 De Graafschap heeft in de strijd om de derde periodetitel in de Jupiler League een belangrijke overwinning behaald. De Doetinchemmers wonnen de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 4-0. Het duel lag in de eerste helft even stil nadat er vuurwerk op het veld was gegooid.