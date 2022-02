LIVE | Eerste kansen voor Feyenoord in sfeervolle en kletsnatte Kuip

Van San Siro naar eigen hypotheek­zaak: Raymond Beerens speelde met PSV tegen Van Basten, Gullit en Rijkaard

Hij speelde bij PSV in een elftal met Romário en tegen het grote AC Milan van Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Voor Raymond Beerens (50) is het een prachtige herinnering aan een ander leven. Nu is hij ondernemer en heeft hij een eigen hypotheekzaak in Eindhoven. ,,Ik wilde ook buiten de lijnen iets bereiken.”

