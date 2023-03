LIVE EK-kwalificatie | Dramatisch begin Oranje in Frankrijk: twee tegengoals in openingsfase

Onder bondscoach Ronald Koeman is Oranje begonnen aan de kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland. Maandag wacht Gibraltar in de Kuip, vanavond neemt het gehavende Oranje het op tegen vice-wereldkampioen Frankrijk. Er is om 20.45 uur afgetrapt in het Stade de France, volg het hier.