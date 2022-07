Live EK Voetbal | Miedema als captain terug bij Oranje Leeuwinnen tegen Frankrijk, Roord en Nouwen op de bank

Kwartfinale EK• Laatste kwartfinale EK voetbal: Frankrijk - Nederland

• Winnaar speelt woensdagavond in halve finale tegen Duitsland

• Aftrap om 21.00 uur in New York Stadium in Rotherham

• Oranje won EK 2017 en werd vice-wereldkampioen in 2019