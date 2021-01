LIVE | Emmen en Heerenveen strijden in Oude Meerdijk om plek in kwartfinale

Super Januari Arnold Bruggink: ‘Als Götze ontbreekt is PSV te wild, mis je iemand die sturing geeft’

16:10 Het is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Arnold Bruggink over PSV.