LIVE eredivisie | Ajax al na vier minuten op voorsprong tegen Heerenveen: Dusan Tadic vindt Davy Klaassen

De Zwolse jaren van Piet Schrijvers: ‘Een aardige man, maar een groot trainer was hij niet’

Een aardige man. Een allemansvriend. ,,Hij gaf me de kracht om groot te worden.” Oud-spelers van PEC spreken vol liefde over Piet Schrijvers, de oud-doelman en ex-trainer van de Zwollenaren die donderdag in Ermelo op 75-jarige leeftijd overleed. Maar er is niet alleen lof.

9 september