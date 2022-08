Live eredivisie | Ajax buigt achterstand na rust razendsnel om op bezoek bij Fortuna Sittard

Exceptio­neel talent Mohamed Ihattaren brengt Ajax vooralsnog meer lasten dan lusten

‘Back in business’, slingerde Mohamed Ihattaren (20) dinsdag de wereld in. De kleine maand afwezigheid vormt alweer het zoveelste mysterieuze hoofdstuk in zijn nog prille carrière. Een portret van een exceptioneel talent dat vooralsnog ook bij Ajax meer lasten dan lusten met zich meebrengt.

4 augustus