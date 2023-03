LIVE eredivisie | Ajax buigt achterstand om en leidt bij rust in spectaculaire Klassieker tegen Feyenoord

In een kolkende Johan Cruijff Arena is het tijd voor dé topper tussen Ajax en Feyenoord. De belangen zijn groot in deze uitvoering van de Klassieker, want met een overwinning komt de regerend landskampioen in punten gelijk met de Rotterdamse koploper. Wie komt als winnaar uit de strijd? De ruststand is 2-1, nadat de bezoekers op voorsprong kwamen. Hier mis je geen moment!