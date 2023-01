LIVE eredivisie | Ajax moet tegen FC Volendam dramatische reeks beëindigen

Voetbalpod­cast | ‘Het is crisis bij PSV en Ruud van Nistel­rooij legt de schuld bij zichzelf’

PSV kan het verlies van Cody Gakpo maar moeilijk overwinnen. Er was al een gelijkspel tegen Fortuna Sittard, maar in Emmen beleefde de Eindhovense ploeg een nieuw dieptepunt: 1-0 verlies. In de AD Voetbalpodcast praat Etienne Verhoeff met PSV-watcher Rik Elfrink hierover én over een assistent als oplossing van al uw problemen.

25 januari