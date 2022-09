LIVE eredivisie | Ajax weer op weg naar ruime zege, Ocampos maakt debuut tegen Cambuur

PEC Zwolle wint slecht duel in slotfase: ‘Te vroeg om te zeggen dat het geluk van de kampioen is’

Lang leek het erop dat PEC Zwolle vrijdagavond de eerste punten zou morsen in de eerste divisie, maar in de slotminuten wist Thomas van den Belt de bevrijdende 1-2 te scoren. Niet voor het eerst dit seizoen dat de koploper goed wegkomt. Geluk of kwaliteit? ,,Ook lastige wedstrijden moet je winnen.”

13:01