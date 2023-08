LIVE eredivisie | Almere City in slotfase op jacht naar gelijkmaker op bezoek bij Fortuna Sittard

Fortuna Sittard leidt halverwege met 2-1 in eigen huis tegen Almere City, dat in Limburg op jacht is naar de eerste eredivisiezege uit de geschiedenis van de club. Blijven de punten in Sittard of kan Almere City de wedstrijd nog omdraaien? Volg de hoogtepunten van het duel in ons liveblog.