LIVE eredivisie | AZ (in ieder geval voor 36 uur) koploper bij thuiszege op Excelsior

Dick Lukkien begrijpt niets van twee duels schorsing Mauro Júnior: ‘Onze speler ligt er zeker twee maanden uit’

Mauro Júnior kreeg op 24 januari rood voor zijn harde overtreding op FC Emmen-aanvaller Rui Mendes. De verwachting was dat de Braziliaanse linksback van PSV een flinke schorsing zou krijgen, maar twee weken later zit hij alweer op de bank, uitgerekend in het bekerduel met FC Emmen.

8 februari