LIVE eredivisie | AZ klimt naar koppositie bij thuiszege op Excelsior, Sven Mijnans in de basis

LIVE | Opstelling PEC Zwolle bekend: Medunjanin en Huiberts spelen

Compleet is PEC Zwolle allesbehalve, vanavond in eigen huis tegen Jong AZ. Zo is Lennart Thy ziek, zit Thomas van den Belt een wedstrijd schorsing uit en kampt Ryan Thomas met hamstringklachten. Kan de koploper van de Keuken Kampioen Divisie desondanks de ongeslagen status in 2023 behouden? De wedstrijd begint om 20.00 uur en is hier live te volgen.

18:49