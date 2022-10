LIVE eredivisie | Excelsior wil stunt tegen AZ vervolg geven bij Go Ahead Eagles

Excelsior verraste vorige week met een zege op AZ (2-1), vanavond gaan de Rotterdammers op bezoek bij Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer speelde al vier keer op rij gelijk in de eredivisie. Op de ranglijst heeft Excelsior drie punten meer. Wat wordt het in De Adelaarshorst? De aftrap is om 21.0 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.