LIVE eredivisie | FC Groningen vergeet tweede treffer te maken, Excelsior wankelt in Euroborg

Kort na de jaarwisseling wist Excelsior in eigen huis met 1-0 te winnen van FC Groningen. Het is bijna 40 jaar geleden dat de Kralingers beide duels met de Groningers wonnen in één eredivisieseizoen. Slaagt Excelsior daar vandaag in, of doet de ploeg van Dennis van der Ree wat terug in de strijd tegen degradatie? Hier volg je live de belangrijkste ontwikkelingen.