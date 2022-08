Live eredivisie | FC Twente - Fortuna Sittard

voorbeschouwing Philippe Rommens keert terug bij GA Eagles, ook Jay Idzes inzetbaar tegen PSV

Met Philippe Rommens en Jay Idzes terug in de selectie hoopt Go Ahead Eagles het zaterdag tegen PSV (aanvang 18.45 uur) langer vol te houden dan vorige week tegen AZ. Het moet leiden tot het eerste goede resultaat in bijna veertig jaar tegen de titelkandidaat uit Eindhoven.

12 augustus