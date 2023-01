LIVE eredivisie | FC Volendam wil bij Excelsior derde zege op rij boeken

Ronald Koeman jr. keept voorlopig niet meer na doldrieste actie, Jong-Aja­cied vrijuit na omstreden kaart

Telstar moet het voorlopig zonder Ronald Koeman jr. doen. De 27-jarige doelman kreeg vrijdagavond in het duel met Jong AZ (1-0 zege) een rode kaart na wel erg wild uitkomen en is door de KNVB voor drie duels geschorst (plus een voorwaardelijk).

17 januari