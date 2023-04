LIVE eredivisie | Feyenoord zorgt met van richting veranderd schot meteen voor gevaar op Kasteel

Landstitel raakt steeds verder uit zicht voor Ajax na sof in Deventer

Ajax heeft zich voor de vierde keer op rij stukgebeten op Go Ahead Eagles. Drie dagen voor de Klassieker werkte de ploeg van John Heitinga zich - mede door een dubieus afgekeurd doelpunt - met een doelpuntloos gelijkspel verder in de nesten in de strijd om de titel en Champions League-tickets: 0-0.