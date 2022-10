LIVE eredivisie | Go Ahead Eagles naar Nijmegen voor bezoekje aan NEC

Podcast | ‘Van Gaal wil spelers geen valse hoop geven’

De lijst van spelers die nog mogen dromen van een WK is teruggebracht naar 39 man. Louis van Gaal heeft vrijdag zijn voorlopige selectie voor het WK in Qatar bekend gemaakt. Over die lijst en de verrassingen praat Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels in een nieuwe WK Countdown.

