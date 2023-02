LIVE eredivisie | Invaller Brian Brobbey pikt goaltje mee bij Ajax op makkelijke middag bij Cambuur

Go Ahead Eagles tegen NEC, ligt een gelijkspel op de loer?

Go Ahead Eagles treft zondagmiddag in NEC de kampioen van de gelijke spelen. In 19 wedstrijden kwamen de Nijmegenaren 11 keer tot een gelijkspel, zo ook in de eerdere ontmoeting met GA Eagles. Is het logisch om te denken dat ook deze editie in een gelijkspel eindigt?

