LIVE eredivisie | Komt FC Twente ongeschonden uit tripje naar Friesland?

Ander werk doen naast je baan? Dit moet je weten

Ben je in loondienst, dan kan je werkgever verhinderen dat je ander werk ernaast doet met een nevenwerkzaamhedenbeding in je arbeidscontract. Door een wetswijziging zijn de regels voor dit beding echter flink veranderd. Daarmee is het makkelijker geworden voor werknemers om meerdere banen naast elkaar te hebben. Arbeidsrecht-advocaat Mariska Aantjes legt uit hoe het zit.

19 oktober