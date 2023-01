LIVE eredivisie | Koploper Feyenoord in Euroborg op bezoek bij dolend FC Groningen

Rode kaart Cam­buur-kee­per João Virginia tegen De Treffers gesepo­neerd

SC Cambuur kan zondag in de eredivisie tegen FC Emmen gewoon beschikken over doelman João Virginia. De Portugees kreeg gisteravond rood in de met 1-0 verloren bekerwedstrijd tegen De Treffers, maar die kaart is door de KNVB geseponeerd.

12 januari