LIVE eredivisie | Koploper Feyenoord treft Sparta in Rotterdamse derby

LIVE eredivisie | Ajax moet Klassieker­ka­ter wegspoelen tegen Go Ahead Eagles

Na de met 3-2 verloren Klassieker tegen Feyenoord is het gat tussen de twee rivalen nu zes punten in het voordeel van de Rotterdammers. Om het kampioenschap nog enigszins in zicht te houden, moet Ajax vandaag winnen van Go Ahead Eagles. Of dat lukt, volg je via ons liveblog.