LIVE eredivisie | Mats Seuntjens weer terug in de basis bij Fortuna, RKC heeft Michiel Kramer terug

Samenvatting Matig AZ nog niet zeker van knock-outfase Conference League na verlies op Cyprus

AZ is op Cyprus tegen een zeldzame nederlaag aangelopen en leed bij Apollon Limassol de eerste nederlaag sinds 4 augustus: 1-0. Het verlies, pas de tweede dit seizoen, is zonder gevolgen want de Alkmaarders staan nog steeds fier aan kop in hun poule in de Conference League. Maar met het oog op het duel van zondag met Feyenoord moet de eredivisiekoploper zich wel enige zorgen maken.

13 oktober