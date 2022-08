Live eredivisie | Milos Kerkez zet AZ weer op voorsprong op bezoek bij Sparta

Maarten Stekelen­burg denkt twintig jaar na debuut bij Ajax nog niet aan stoppen: ‘Ik ga nog lekker door’

Ajax-doelman Maarten Stekelenburg denkt precies twintig jaar na zijn debuut bij de Amsterdammers nog altijd niet aan stoppen. ,,Zolang ik fit blijf, de club tevreden is en ik plezier heb, ga ik lekker door”, zegt de 39-jarige keeper in een speciaal interview op de website van de landskampioen. Hij verlengde deze zomer zijn contract in Amsterdam tot halverwege volgend jaar.

11 augustus