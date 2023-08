LIVE eredivisie | Nog geen spektakel in Galgenwaard, vroege domper voor FC Utrecht

Jakob Breum staat bij Go Ahead Eagles voor het eerst op eigen benen: ‘Heb al geleerd de was te doen’

Je bent 19 jaar, woont in Denemarken nog lekker bij je ouders en dan sta je opeens op eigen benen in een ander land. Jakob Breum moet het door zijn overstap naar Go Ahead Eagles nu allemaal zelf regelen. En dat is niet altijd even makkelijk.