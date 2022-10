LIVE eredivisie | Pakt Phillip Cocu tegen Fortuna Sittard zijn eerste zege met Vitesse?

Feyenoord in ogen van Arne Slot nog lang niet op niveau van Europese stuntploeg van vorig seizoen

In de MCH Arena in Herning kan Feyenoord vanavond goede zaken doen in groep F van de Europa League. Maar FC Midtjylland verslaan klinkt volgens Arne Slot veel eenvoudiger dan het is. ,,Onze intensiteit moet omhoog.’’

6 oktober