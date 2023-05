LIVE eredivisie | PSV komt vanaf de stip naast Heerenveen en heeft nog tijd om tweede plek veilig te stellen

Heracles of PEC Zwolle, wie pakt de titel? En maakt dat na de directe promotie eigenlijk nog uit?

Heracles en PEC Zwolle zijn al lang zeker van promotie, maar vanavond staat de titel in de Keuken Kampioen Divisie op het spel. Beide ploegen staan in punten gelijk, alleen het doelsaldo van de Almeloërs is iets beter: +59 om +55. Wie mag een extra feestje vieren en is die titel nog belangrijk?