LIVE eredivisie | PSV neemt gas terug en krijgt rekening gepresenteerd: achter tegen Heerenveen

Met video Europese droom AZ spat uiteen, West Ham United naar finale in Praag

AZ is er niet in geslaagd om de finale van de Conference League te halen. West Ham United, de nummer 15 van de Premier League, bleef in Alkmaar overeind en scoorde nog in de extra tijd (0-1). Dat was genoeg na de 2-1 van vorige week in Londen. West Ham United speelt op woensdag 7 juni in Praag in de finale tegen het Fiorentina van Sofyan Amrabat, dat na verlenging met 1-3 won van FC Basel in Zwitserland.