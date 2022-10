LIVE eredivisie | PSV op bezoek bij kwakkelend FC Groningen

Voor Go Ahead Eagles is inzetbaar­heid van Evert Linthorst tegen NEC twijfelach­tig

Het is zeer de vraag of Evert Linthorst zondag tegen NEC (aftrap 14.30 uur) inzetbaar is bij Go Ahead Eagles. De middenvelder had na Cambuur-thuis klachten en moest de duels met Heerenveen en Helmond Sport overslaan.

21 oktober