LIVE eredivisie | RKC hoopt op bezoek bij Cambuur nog op ticket voor Europese play-offs

LIVE eredivisie | FC Volendam snel op riante voorsprong tegen zeer matig Excelsior

Voor FC Volendam en Excelsior is de missie in principe al geslaagd: beide ploegen spelen hun wedstrijden ook volgend seizoen in de eredivisie. De wedstrijd van vanmiddag gaat dan ook alleen nog om de eindklassering. Vanaf 14.30 uur volg je hier de belangrijkste ontwikkelingen.