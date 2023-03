LIVE eredivisie | Schotje van Volendam-captain Eiting gaat naast, Fortuna-trainer Velázquez zegt sorry

Voetbalpod­cast | ‘Een klein standbeeld­je voor Arne Slot is wel op zijn plaats’

Feyenoord en AZ gaan verder in Europa. Een vooruitblik op de Klassieker. En de plannen van Ronald Koeman voor Oranje. In de AD Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff het door Sjoerd Mossou. ,,Het was een feestavond voor het Nederlandse voetbal. Die twee Champions League plekken in 2024 kunnen bijna niet meer mis.”