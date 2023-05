LIVE eredivisie | Sparta is voor rust veel beter dan Cambuur en leidt verdiend tegen degradant

Het bles­surenieuws en de vermoede­lij­ke opstelling van jouw favoriete club voor zondag

We zijn aanbeland in de laatste twee speelrondes van de eredivisie. Dat betekent dat alle wedstrijden op hetzelfde moment moeten worden gespeeld. Vandaag om 14.30 uur hebben we dus een bomvol programma in Nederland. Lees hier hoe jouw favoriete eredivisieclub ervoor staat in aanloop naar de 33ste speelronde.