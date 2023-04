LIVE eredivisie | Sparta leidt bij rust tegen Heerenveen door prachtige goal aanvoerder Mica Pinto

Met video Opvallend beeld in de Kuip: fans Feyenoord gooien met opblaas­voor­wer­pen op tribune

Supporters van Feyenoord hebben goed naar trainer Arne Slot geluisterd. De succesvolle coach riep de fans van de Rotterdamse club de afgelopen dagen op om geen vuurwerk af te steken in het begin van het thuisduel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Alle toeschouwers in De Kuip hielden zich daaraan.