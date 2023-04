LIVE eredivisie | Sparta mist zieke trainer Maurice Steijn op Kasteel tegen Heerenveen

met samenvatting Seizoen AZ dreigt als nachtkaars uit te gaan: ‘Goals die Anderlecht maakte, zien er niet goed uit’

In het antieke stadion van Anderlecht is zojuist na de winst op AZ een volksfeest losgebarsten die doet denken aan de grote successen van de club uit de jaren negentig. Tegelijkertijd verzucht Sam Beukema (24) dat AZ ervoor moet zorgen dat de lange weg die de club heeft afgelegd om in Brussel de eerste kwartfinale sinds 2015 te spelen niet voor niets is geweest.