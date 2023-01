LIVE eredivisie | Spektakel in Alkmaar: vier goals in halfuur, AZ poetst achterstand weg

Voetbalpod­cast | 'Ajax kan geen ervaren assistent naast Schreuder zetten’

In de titelrace maakten Feyenoord en AZ geen fout. Beide ploegen wonnen hun wedstrijd in de midweekse speelronde. FC Twente verloor in Arnhem twee punten. De vraag is of Ajax gaat aanhaken. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou hoe je een crisis doorkomt bij een topclub, de eerste goal van Wout Weghorst voor United en de VAR.

26 januari