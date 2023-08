LIVE eredivisie | Vangelis Pavlidis beslist wedstrijd voor AZ tegen RKC, Alkmaarders virtueel koploper

Reconstruc­tie van een unieke rel: hoe Pierre van Hooijdonk de straatvech­ter in Maurice Steijn naar boven haalde

Pierre van Hooijdonk gooide zondagavond een bom in de richting van Maurice Steijn. De Ajax-trainer wierp ‘m terug, waarna de oud-international na een nationale soap van drie dagen in allerijl maar besloot het explosief in eigen handen te laten ontploffen. Een reconstructie.