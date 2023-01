LIVE eredivisie | Vitesse op rozen in Heerenveen, Davy Pröpper maakt debuut

Veerman en El Ghazi bezorgen opgelucht PSV met zege op Go Ahead Eagles weer wat kleur op de wangen

PSV heeft vanavond een simpele zege geboekt op Go Ahead Eagles (2-0), waarbij de voetballende plus van Joey Veerman goed is benut. De Volendammer keerde terug in het team, ten koste van de Mexicaanse middenvelder Érick Gutiérrez.

19:22