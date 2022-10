LIVE eredivisie | Wie sluit aan bij subtop: RKC of Sparta?

PEC-kee­per Mike Hauptmeij­er na 4,5 jaar weer in actie: 'Hoop je stiekem altijd op’

Het thuisduel tegen Jong Ajax (1-1) was een avond met veel contrasten voor PEC-keepers Jasper Schendelaar en Mike Hauptmeijer. De een benadeelde zijn ploeg door rood te pakken, de ander mocht voor het eerst in 4,5 jaar weer in een officiële wedstrijd in actie komen. ,,Je weet dat je kans als keeper altijd kan komen.”

8:00