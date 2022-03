LIVE | Ergernis neemt bij zowel Heracles als Vitesse toe in duel waarin maar weinig lukt

interview Kind van Spangen, baas in Deventer: Paul Simonis ‘debuteert’ als hoofdtrai­ner tegen oude liefde en ziet toekomst bij GA Eagles

De kroonprins van het Rotterdamse Kasteel werd twee jaar geleden verbannen naar het oosten. In Deventer heeft hij zijn troon gevonden: uitgerekend op Spangen, tegen zijn oude liefde Sparta, ‘debuteert’ Paul Simonis zaterdag als hoofdtrainer in het profvoetbal. Bij Go Ahead Eagles, de club die samen met FC Groningen dingt naar zijn hand voor komend jaar. Simonis staat op de splitsing en wil snel zijn richting bepalen. Assistent blijven of hoofdcoach worden?

11 maart