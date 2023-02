LIVE Europa League | John Heitinga staat met Ajax tegen Union Berlin voor eerste echte krachtmeting

Zevendui­zend voetbalboe­ken op de plank: 'Maar met vrouw afgespro­ken dat ze niet in huis komen’

Bij Mark van Rijswijk (43) staan zoveel voetbalboeken in de kast dat hij - bij een gemiddelde van één per week - 134 jaar nodig heeft om ze allemaal te lezen. Welkom in de wondere wereld van de voetbalcommentator uit Oldemarkt bij wie er in zijn omgebouwde garage zevenduizend (!) op de plank liggen. ,,Heb met mijn vrouw afgesproken dat er niet één in de woonkamer komt te liggen.”