LIVE Europa League | Ruud van Nistelrooij grijpt in en zet Guus Til en André Ramalho op de bank

AZ in Slowakije voor duel met Oekraïe­ners: ‘Voor spelers Dnipro misschien wel even goed’

AZ treft vanavond met het Oekraïense Dnipro-1 een club die moet spelen in een land in oorlog, maar voor de Conference League-wedstrijd tegen de Alkmaarders is het uitgeweken naar het Slowaakse Kosice.

12:43