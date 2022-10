LIVE Europa League | Ruud van Nistelrooij grijpt in en zet Guus Til en Jordan Teze op de bank

Feyenoord heeft Patrick Walemark terug tegen Midtjyl­land

De Zweedse aanvaller Patrik Walemark is terug bij Feyenoord voor het Europese uitduel met FC Midtjylland. De 20-jarige voetballer miste de eredivisiewedstrijd bij NEC van zondag (1-1) wegens ziekte. Dat gold toen ook voor verdediger Quilindschy Hartman, die er donderdag in Denemarken nog niet bij is.

5 oktober