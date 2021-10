LIVE | Excelsior, ADO Den Haag en FC Volendam strijden om eerste periodetitel in KKD

Podcast | ‘Ajax is min of meer al geplaatst voor de volgende ronde’

29 september ‘Ajax was oppermachtig’, oordeelt Sjoerd Mossou in de nieuwe AD Voetbalpodcast. In de Johan Cruijff Arena versloeg de ploeg van Erik ten Hag Besiktas met 2-0. En daarmee lijkt overwintering in Europa een zekerheidje. Daarover praat presentator Etienne Verhoeff met Mossou in een nieuwe AD Voetbalpodcast.