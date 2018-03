LIVE: 'We gaan Europa in' zingen fans Excelsior na rake kopbal Massop

Feyenoord moet zich echt opladen voor strijd om plek vier

14:29 Met Jan-Arie van der Heijden, Karim El Ahmadi en Robin van Persie weer aan boord, gaat Feyenoord een poging wagen om voor het eerst in 2018 een uitwedstrijd te winnen. In Zwolle tegen PEC, een tegenstander waar al vijf keer op een rij niet is gewonnen, moet Feyenoord op zoek naar het goede gevoel. Want spelen voor plek vier in de eredivisie in plaats van de landstitel, het vergt enige aanpassing.