LIVE | Excelsior en NEC verlengen, NAC incasseert dubieuze gelijkmaker

wedstrijdverslag Sterk Go Ahead Eagles wipt Almere City uit de beker

21:35 Een flink omgegooid Go Ahead Eagles speelde dinsdagavond in Almere de teleurstelling van een heleboel gelijke spelen van zich af. Bij het eerste bekerduel dit seizoen mochten andere gezichten zich bewijzen en ze stelden tegen Almere City niet teleur. Go Ahead Eagles gaat na de meer dan verdiende 1-3 overwinning in de koker voor de volgende bekerronde.