LIVE | Excelsior Maassluis houdt voorlopig stand in Emmen, ADO en PEC ronde verder

Schmidt spreekt vertrouwen uit in Drommel: ‘Hij is nog volop in ontwikke­ling’

De kans is groot dat Joël Drommel ook woensdagavond keept bij PSV, dat het in de tweede ronde van het bekertoernooi opneemt tegen Fortuna Sittard. Roger Schmidt speelde wel met de gedachte om Yvon Mvogo eenmalig onder de lat te posteren, maar de Zwitser is ziek. De trainer sprak dinsdag zijn vertrouwen uit in Drommel, maar ziet ook dat hij nog aandachtspunten heeft. Hij blijft gewoon eerste goalie van PSV.

17:06